Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

"Несмотря на настоятельные рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свою религиозную обязанность", - говорится в сообщении.

Главные вопросы, над которыми уже работают, включают организацию въезда и регистрации, обеспечение безопасности паломников, благоустройство района, проживание и питание участников паломничества, а также создание достойных условий для свободного выражения их религиозных чувств.

Мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.

Справка

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается счет дней нового еврейского года.