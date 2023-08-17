Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на празднование Рош ха-Шана
Более 30 тысяч хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана
Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.
"Несмотря на настоятельные рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свою религиозную обязанность", - говорится в сообщении.
Главные вопросы, над которыми уже работают, включают организацию въезда и регистрации, обеспечение безопасности паломников, благоустройство района, проживание и питание участников паломничества, а также создание достойных условий для свободного выражения их религиозных чувств.
Мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.
Справка
Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается счет дней нового еврейского года.
- Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош ха-Шана.
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