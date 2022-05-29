Более 30 тыс. военных, 1338 танков, 3270 БМП и 178 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 29 мая оккупанты потеряли около 30 250 военных, 1338 танков, 3270 боевых бронированных машин, 633 системы артиллерии, 208 самолетов и 178 вертолетов и 117 крылатых ракет
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С 24 февраля по 29 мая ориентировочные потери России составляют:
- личного состава 30 000 (+250),
- танков ‒ 1 330 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.,
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед.,
- РСЗО – 203 (+2) ед.,
- средств ПВО – 93 (+0) ед.,
- самолетов – 207 (+1) ед.,
- вертолетов – 174 (+4) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0),
- крылатых ракет – 116 (+1),
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.,
- специальной техники – 48(+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Криворожском направлениях.
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