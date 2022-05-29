Более 30 тыс. военных, 1338 танков, 3270 БМП и 178 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

С 24 февраля по 29 мая ориентировочные потери России составляют:

личного состава 30 000 (+250),

танков ‒ 1 330 (+8) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.,

артиллерийских систем – 628 (+5) ед.,

РСЗО – 203 (+2) ед.,

средств ПВО – 93 (+0) ед.,

самолетов – 207 (+1) ед.,

вертолетов – 174 (+4) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0),

крылатых ракет – 116 (+1),

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед.,

специальной техники – 48(+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Криворожском направлениях.

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