Более 30 тыс. человек в Украине заболели COVID-19 в течение суток, 192 человека умерли

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



За сутки 31 января было зарегистрировано 30 768 новых случаев COVID-19 (в том числе 4056 детей и 337 медработников), 8835 пациентов выздоровели, 192 человека скончались.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.