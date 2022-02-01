Более 30 тыс. человек в Украине заболели COVID-19 в течение суток, 192 человека умерли
По состоянию на утро 1 февраля в Украине зафиксировано 4 095 263 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 395 – летальные, 3 631 580 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
За сутки 31 января было зарегистрировано 30 768 новых случаев COVID-19 (в том числе 4056 детей и 337 медработников), 8835 пациентов выздоровели, 192 человека скончались.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 2363;
- Винницкая область – 1654;
- Волынская область – 628;
- Днепропетровская область – 1418;
- Донецкая область – 1167;
- Житомирская область – 533;
- Закарпатская область – 787;
- Запорожская область – 835;
- Ивано-Франковская область – 907;
- Киевская область – 1174;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 3411;
- Николаевская область – 802;
- Одесская область – 2471;
- Полтавская область – 995;
- Ровенская область – 1441;
- Сумская область – 1308;
- Тернопольская область – 1441;
- Харьковская область – 1977;
- Херсонская область – 441;
- Хмельницкая область – 1070;
- Черкасская область – 1029;
- Черновицкая область – 1010;
- Черниговская область – 892.
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