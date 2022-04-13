Более 30 стран выделят 60 млн баррелей нефти для снижения цен на энергоресурсы, - Байден
Президент США Джо Байден сообщил, что более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 млн баррелей нефти из собственных резервов, чтобы остановить рост цен на энергоресурсы
Об этом говорится в заявлении Байдена в Twitter.
"Вторжение Путина в Украину привело к повышению цен на газ и пищевые продукты по всему миру. 70% роста в марте было вызвано путинским наращиванием цен", - отметил Байден.
Он отметил, что делает все возможное, чтобы стабилизировать цену на энергоресурсы.
"Чтобы помочь справиться с путинским повышением цен, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, и более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей", - подчеркнул он.
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