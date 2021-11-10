Более 30 стран мира планируют отказаться от автомобилей с ДВС до 2040 года
На климатическом саммите COP26 в Глазго 33 страны и шесть производителей автомобилей заявили, что откажутся от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года
Об этом сообщает DW .
Инициатором заявления выступила Великобритания. Согласно подписанному странами заявлению, в течение следующих двух десятилетий необходимо прекратить продажу автомобилей и микроавтобусов с двигателями внутреннего сгорания.
Издание отмечает, что в странах с передовой экономикой продажи автомобилей из ДВС планируют остановить уже к 2035 году.
Заявление подписали Великобритания, Индия, Австрия, Канада, Польша и другие страны. Среди производителей автомобилей к ней присоединились GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и BYD.
В то же время, Германия не поддержала инициативу. Берлин объяснил отказ отсутствием консенсуса в вопросе, можно ли сохранить использование синтетических видов топлива для ДВС, полученных из возобновляемых источников.
Среди подписавших заявление Украины нет.
- Напомним, климатический саммит COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров стали участниками конференции в рамках дискуссии по борьбе с глобальным потеплением.
- В рамках саммита COP26 Украина поддержала обязательство по отказу от использования угля, уменьшению выбросов метана и сокращению вырубки лесов.
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