Более 30 стран мира планируют отказаться от автомобилей с ДВС до 2040 года

Об этом сообщает DW .



Инициатором заявления выступила Великобритания. Согласно подписанному странами заявлению, в течение следующих двух десятилетий необходимо прекратить продажу автомобилей и микроавтобусов с двигателями внутреннего сгорания.



Издание отмечает, что в странах с передовой экономикой продажи автомобилей из ДВС планируют остановить уже к 2035 году.



Заявление подписали Великобритания, Индия, Австрия, Канада, Польша и другие страны. Среди производителей автомобилей к ней присоединились GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и BYD.



В то же время, Германия не поддержала инициативу. Берлин объяснил отказ отсутствием консенсуса в вопросе, можно ли сохранить использование синтетических видов топлива для ДВС, полученных из возобновляемых источников.



Среди подписавших заявление Украины нет.

Напомним, климатический саммит COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров стали участниками конференции в рамках дискуссии по борьбе с глобальным потеплением.

В рамках саммита COP26 Украина поддержала обязательство по отказу от использования угля, уменьшению выбросов метана и сокращению вырубки лесов.