Более 30 нардепов подготовили постановление о расторжении соглашения УПЦ МП с Почаевской лаврой
Более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на постройки Почаевской Успенской лавры
Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.
Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.
Его подали депутаты от разных фракций и групп – в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", БЮТ и группы "За будущее".
Пока текст документа на сайте Рады отсутствует.
Отметим, что Успенская лавра Почаевская – православный мужской монастырь в Почаеве, Кременецкий район, Тернопольская область. Второй по размерам после Киево-Печерской Лавры. Монастырь находится в аренде УПЦ МП.
- Напомним, в середине марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о начале процесса возвращения имущества государства в Почаевской Успенской лавре. Впоследствии Тернопольский облсовет также обратился к ОВА, Минкульту и СНБО по возвращению государству построек Почаевской лавры.
- В конце марта глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил , что Почаевская лавра является "одним из объектов повышенной опасности в области". Над ее возвращением в государственное распоряжение работают и "впоследствии все увидят сильный результат".
- Также 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . Однако представители УПЦ МП подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
- Представители УПЦ МП отказались покидать Лавру, поэтому настоятель монастыря митрополит Павел (Петр Лебедь) получил подозрение в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
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