Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.

Его подали депутаты от разных фракций и групп – в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", БЮТ и группы "За будущее".

Пока текст документа на сайте Рады отсутствует.

Отметим, что Успенская лавра Почаевская – православный мужской монастырь в Почаеве, Кременецкий район, Тернопольская область. Второй по размерам после Киево-Печерской Лавры. Монастырь находится в аренде УПЦ МП.