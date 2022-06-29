Более $30 млрд российских активов заморозила в течение 100 дней международная рабочая группа, созданная странами Запада
Международная рабочая группа по вопросам российских элит, представителей и олигархов с марта помогла заморозить более 30 миллиардов долларов российских активов
Об этом информируют на сайте министерства финансов США.
"Рабочая группа российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) использовала широкую многостороннюю координацию, чтобы заблокировать или заморозить активы россиян под санкциями на сумму свыше 30 миллиардов долларов, заморозить или конфисковать высокоценные товары попавших под санкции лиц и жестко под санкции., доступ к международной финансовой системе. Члены REPO добились этих успехов благодаря тесной и широкой национальной и международной координации и сотрудничеству", - говорится в сообщении.
За 100 дней группа заблокировала активы россиян более чем на 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и экономических ресурсах. Заморозили еще около 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ, задержали яхты и другие суда, в том числе Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi. Конфисковали элитную недвижимость, принадлежащую российским активам.
Также международная рабочая группа ограничила доступ России к мировой финансовой системе, что затруднило закупку технологий для ведения войны в Украине.
"Выполняя эту работу, мы стремимся максимизировать влияние санкций на определенных физических и юридических лиц, предотвращать негативные последствия, касающиеся глобального рынка потребительских товаров и поставку продовольствия, которые Россия подорвала решением продолжить войну", - добавили в пресс-службе.
REPO продолжает расширять юридические возможности для замораживания, конфискации и использования российских активов. В группу входят представители США, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.
- 6 июня стало известно, что Международная рабочая группа разработала дорожную карту персональных ограничений в отношении чиновников, олигархов и руководителей компаний. По мнению участников рабочей группы, акцент следует сделать на фамилиях тех олигархов, которые пока избежали санкций в большинстве или во всех юрисдикциях.
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