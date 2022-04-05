Более 30 конгресменов США просят Байдена расширить вооруженную помощь Украине и предоставить противокорабельные ракеты - СМИ
Более трех десятков конгрессменов США обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине большее вооружение, в том числе истребители, ракеты "земля-воздух" и противокорабельные ракеты
Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо за подписью когрессменов обеих партий президенту.
Американские законодатели выходят из запроса украинских чиновников, в котором указано 17 сфер, где Украина нуждается в дополнительной поддержке.
В частности, в запросе речь идет о расширении поставок ракет Stinger и противотанковых Javelin, беспилотников и дополнительных самолетов, обеспечивающих защиту Харькова и Мариуполя.
"Мы понимаем, что Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже оказали значительную военную помощь в ответ на российское вторжение... Однако украинцы ясно понимают, что для победы Украины в этой войне нужно сделать больше", – говорится в письме.
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