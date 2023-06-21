Об этом 21 июня информирует Генеральный штаб ВСУ .

Враг продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. За сутки украинские защитники столкнулись с противником более 30 раз.

РФ в который раз нанесла удары по населенным пунктам и позициям ВСУ

В течение суток российские войска нанесли более 30 авиационных ударов, используя 6 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131. Все "шахеды" были уничтожены нашими воинами.

Также оккупанты 23 раза обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции Сил обороны и населенные пункты, где живут мирные жители. Есть погибшие и раненые гражданские, разрушенная инфраструктура.

Ситуация в регионах

На Волынском и Полесском направлениях . На полигонах Беларуси идет боевая подготовка и слаживание подразделений ВС РФ перед их высылкой в зоны боевых действий на территории Украины.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области; произвел минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Фотовиж, Новые Вырки, Волфино, Шпыль, Ободы, Кондратовка, Локня, Степное Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Козача Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугруватка, Старица, Вовчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Вовча, Варваровка, Бударки, Рублено, Анискино, Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении российские войска нанесли авиаудар вблизи Синьковки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Масютивка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Сиверска - Донецкой. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник также напрасно наступал вблизи Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области. Совершил авиаудары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От российских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ провела безуспешное наступление в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанесла авиаудары вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского и артобстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении войска врага проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имели. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Катериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области. От авиационного удара пострадала Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Проводил бесполезные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Преображенки и Степногорска Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретово, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Червоне, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Дорожное, Козацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсон.

ВСУ поразили районы сосредоточения россиян и техники

За день украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага и 6 по российской зенитной обороне. Кроме того, воины уничтожили российский вертолет Ми-24, атаковавший наши позиции.

За сутки наша ракетная и артиллерийская техника поразила пункт управления и склад оружия противника.