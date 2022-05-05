Более 3 тыс. мирных жителей Украины погибли за время полномасштабного российского вторжения – ООН
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 3 280 мирных граждан, среди которых 231 ребенок
Об этом в своем отчете сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Еще 3 451 человек получил ранение разной степени тяжести, из них 328 детей. Наибольшее количество пострадавших в Донецкой и Луганской областях – 1 695 раненых.
"Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары", – говорят в ООН.
- 4 мая мариупольским гуманитарным коридором эвакуировали 344 человека: это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки.
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