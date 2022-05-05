Более 3 тыс. мирных жителей Украины погибли за время полномасштабного российского вторжения – ООН

Об этом в своем отчете сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Еще 3 451 человек получил ранение разной степени тяжести, из них 328 детей. Наибольшее количество пострадавших в Донецкой и Луганской областях – 1 695 раненых.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары", – говорят в ООН.