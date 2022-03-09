Более 3 тыс. американцев подали заявки на вступление в Международный легион ВСУ

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.



В ЦПИ отметили, что среди 3 тыс. американцев, подавших заявки на вступление в Международный легион, есть ветераны вооруженных сил.



В Международном легионе ВСУ против России будет воевать канадский снайпер "Вали". Ранее он участвовал в боевых операциях в Афганистане и Ираке.



Вместе с ними на оборону Украины от окупантов присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с эксминистром обороны Грузии Ираклием Окруашвили.



"Международный легион уже борется за нашу свободу!", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

8 марта стало известно, что эксминистр обороны Грузии Ираклий Окруашвили вместе с добровольцами будет воевать за Украину.

Напомним, предварительно стало известно, что в Украину вызвались прибыть около 20 тысяч иностранцев, готовых защищать наше государство от российской агрессии. Накануне приехали британские легионеры.

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