Более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны, - ООН
С начала полномасштабной войны в Украине территорию нашей страны покинули более 3 млн человек
Об этом сообщает ООН .
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля границу Украины пересекли 3,000,381 наших соотечественников.
Больше всего украинцев отправилось в Польшу — почти 2 млн. В РФ выехали почти 143 тыс., а в Беларусь - 1475 человек.
Данные по количеству украинских беженцев в соседних странах:
Польша – 1,830,711 человек;
Румыния – 459,485 человек;
Молдова - 337,215 человек;
Венгрия - 267,570 человек;
Словакия – 213,000 человек;
РФ - 142,994 человека;
Беларусь – 1,475 человек.
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