Более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны, - ООН

Об этом сообщает ООН .



По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля границу Украины пересекли 3,000,381 наших соотечественников.



Больше всего украинцев отправилось в Польшу — почти 2 млн. В РФ выехали почти 143 тыс., а в Беларусь - 1475 человек.



Данные по количеству украинских беженцев в соседних странах:



Польша – 1,830,711 человек;

Румыния – 459,485 человек;

Молдова - 337,215 человек;

Венгрия - 267,570 человек;

Словакия – 213,000 человек;

РФ - 142,994 человека;

Беларусь – 1,475 человек.

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