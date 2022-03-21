Более 3 млн человек покинули Украину, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк
С начала полномасштабного российского вторжения более 3 млн украинцев покинули страну, а 11-12 млн стали внутренними переселенцами
Об этом пресс-секретарь Офиса президента Михаил подоляк сообщил в twitter.
По его словам, РФ рушит жизнь миллионов людей, а в Украине развернулась глобальная гуманитарная катастрофа.
"Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, из-за войны покинувших свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?" ", – написал Подоляк.
- Напомним, по состоянию на 20 марта, по подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за рубежом.
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