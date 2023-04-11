Более 3 миллионов немцев никогда не пользовались интернетом, - Spiegel
Почти 6% жителей Германии в возрасте от 16 до 74 лет вообще не пользуются интернетом – это около 3,4 млн граждан. Больше всего таких людей в диапазоне 65-74 года
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.
Согласно информации, полученной ведомством путем опроса о поведении пользователей в секторе коммуникаций за прошлый год, почти 6% людей в возрасте от 16 до 74 лет в Германии вообще не пользуются интернетом.
Количество так называемых офлайн-пользователей было наибольшим в возрастном диапазоне от 65 до 74 лет. По данным федерального ведомства, одна шестая, или 17%, из них никогда не пользовались интернетом. Между тем среди лиц моложе 45 лет этот показатель составил менее 2%.
Издание отмечает, что в целом этот показатель в Германии ниже среднего по ЕС, который составляет 7% от общего количества населения. Хотя данные существенно отличаются: в Греции и Португалии уровень был 14%, в то время как в Швеции офлайн только 1% населения.
По данным Международного союза электросвязи ООН, около трети населения мира не имели доступа в Интернет в 2022 году. Это примерно 2,7 миллиарда человек, которые никогда не были онлайн.
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