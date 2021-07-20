Более 29 млн случаев: количество заражений коронавирусом в РФ оказалось почти в 5 раз больше официальных данных, - журналисты

Об этом сообщает российское издание "Медуза" по результатам общего с изданиями "Медиазона" и "Холод" анализа данных российских Минцифры и Минздрава.



В РФ гражданам, которые переболели коронавирусом или вакцинировались, предоставляют QR-код для возможности получать услуги, в частности посещать рестораны. Журналисты выяснили, что вместе с предоставлением кода про получение "сертификата иммунизации" передаются данные из реестра МЗ - уникальный номер реестровой записи. Последние 8 цифр в этом номере содержат уникальный номер переболевшего.



"Когда данные о больном впервые сохраняются в реестре, ему присваивается УНРЗ - этот момент показан в учебном видео Минздрава. Видимо, в тот самый момент назначается и дата, закодированная в УНРЗ, которая затем попадает и в номер сертификата", - поясняют журналисты.



При этом источник "Медузы" в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в реестре единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных больных на момент создания УНРЗ для каждого пациента.



"Самый последний из присланных (журналистам, - ред.) сертификатов - от человека, который выздоровел в конце июня 2021 года, - имеет порядковый номер 27 млн 300 тыс. Источник " Медузы " в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой Федерального реестра, на вопрос о том, соответствует ли эта цифра количеству записей в рееестре, ответил: "Так и есть", - отмечает издание.



По данным "Медузы", на 20 июля 2021 года фактическое количество заражений коронавирусом в РФ превысило 29 млн случаев, в то время как власти сообщают о 6 млн заражений.



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