Более 2,8 тысячи населенных пунктов остаются оккупированными с начала полномасштабного вторжения
По состоянию на сентябрь 2023 с начала полномасштабного вторжения России во временной оккупации находятся 2804 населенных пункта в 144 территориальных громадах Украины
Об этом сообщает Школа политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии.
Согласно ответу Минреинтеграции по запросу Школы политической аналитики НаУКМА с начала полномасштабного вторжения деоккупировано 687 населенных пунктов в 87 территориальных громадах.
По состоянию на сентябрь 2023 года в оккупации находятся 2804 населенных пункта в 144 территориальных громадах, которые были захвачены после 24.02.2022.
Статистические данные по количеству лиц, находящихся на временно оккупированной территории, у Министерства пока отсутствуют.
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С 21 сентября 2023 г. на временно захваченных территориях Украины заработали фейковые суды, которые будут выносить приговоры всем, кто не согласен с российской оккупацией.
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