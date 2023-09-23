Более 2,8 тысячи населенных пунктов остаются оккупированными с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщает Школа политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии.

Согласно ответу Минреинтеграции по запросу Школы политической аналитики НаУКМА с начала полномасштабного вторжения деоккупировано 687 населенных пунктов в 87 территориальных громадах.

По состоянию на сентябрь 2023 года в оккупации находятся 2804 населенных пункта в 144 территориальных громадах, которые были захвачены после 24.02.2022.

Статистические данные по количеству лиц, находящихся на временно оккупированной территории, у Министерства пока отсутствуют.