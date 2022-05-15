Более 27 тыс. украинских беженцев находятся в Греции
С начала полномасштабной войны в Грецию прибыли 27 283 украинца, из них 7 185 несовершеннолетних
Об этом пишет eKathimerini.com.
По данным греческой полиции, 220 человек прибыли за 24 часа с утра пятницы до субботы. Из них 136 въехали в Грецию через пункты въезда на сухопутную границу, а 84 прибыли в аэропорты по всей стране.
Издание Tornos News отмечает, что для вынужденно перемещенных людей из Украины в Греции предложены тысячи рабочих мест. Сообщается, что Греции сложно справиться с массовым наплывом туристов в связи с ослаблением карантинных мер, поэтому страна обратилась к украинцам, чтобы они восполнили пробел в сфере обслуживания (ищут поваров и уборщиков).
Добавляют, что гостиничная группа Ikos уже объявила о своем намерении предложить работу и бесплатное проживание 300 украинским работникам, а другая гостиничная группа, пожелавшая остаться анонимной, стремится заполнить 200 вакансий на островах Кос, Родос и Крит.
В апреле президент Греческой туристической конфедерации Андреас Андреадис писал в twitter, что есть более 50 000 рабочих мест в сфере гостеприимства.
- По состоянию на 16 апреля, с начала полномасштабной войны в Украину, в Грецию прибыло 20 094 украинских беженцев, из них 5 754 детей.
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