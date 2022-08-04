Более 250 военных Беларуси примут участие в учениях "Восток-2022" на территории РФ
Белорусский военный контингент присоединится к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые будут проходить на территории Российской Федерации
Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.
От вооруженных сил Беларуси к учениям планируют приобщить более 250 военнослужащих одной из механизированных бригад западного оперативного командования.
Практические действия учений, как отмечают в минобороны Беларуси, будут проходить на 13 полигонах Восточного военного округа в период с 30 августа по 5 сентября.
Руководителем учений назначен начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Российские военные учения "Восток-2022" будут первыми после начала полномасштабной войны с Украиной. Предыдущие проходили 19 февраля под руководством Владимира Путина и в присутствии Александра Лукашенко.
- В минобороны России акцентировали , что "ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-либо мобилизационных мероприятий". Мол, это не соответствует действительности, и к проведению специальной военной операции привлекается лишь часть вооруженных сил РФ.
- В вооруженных силах России существует система ежегодных стратегических учений с четырехлетней ротацией: "Центр-2019", "Кавказ-2020", "Запад-2021", "Восток-2022".
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