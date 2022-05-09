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Главная война с Россией Более 25 тыс. военных, 1145 танков, 2764 бронированных машин и почти 200 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 9 мая

Более 25 тыс. военных, 1145 танков, 2764 бронированных машин и почти 200 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 9 мая

9 мая, 2022 понедельник
10:22
война с Россией

С начала полномасштабной агрессии Россия потеряла в Украине 25 650 военных, 1145 танков, 2764 боевых бронированных машин и 199 самолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили:

Личного состава 25650 человек ликвидировано (+150 в сутки),

Танцев – 1145 единиц (+15),

Боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23),

Артиллерийских систем – 513 (+4),

Реактивных систем залпового огня – 185 (+6),

Средств ПВО – 87 (+1),

Самолетов – 199

Вертолетов – 158 (+2),

Автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),

Корабли /катера – 12,

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 377 (+17),

Специальная техника – 41 (+2),

Крылатые ракеты – 94 (+2).

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

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Генштаб
потери России
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