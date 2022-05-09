Более 25 тыс. военных, 1145 танков, 2764 бронированных машин и почти 200 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 9 мая
С начала полномасштабной агрессии Россия потеряла в Украине 25 650 военных, 1145 танков, 2764 боевых бронированных машин и 199 самолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили:
Личного состава 25650 человек ликвидировано (+150 в сутки),
Танцев – 1145 единиц (+15),
Боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23),
Артиллерийских систем – 513 (+4),
Реактивных систем залпового огня – 185 (+6),
Средств ПВО – 87 (+1),
Самолетов – 199
Вертолетов – 158 (+2),
Автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),
Корабли /катера – 12,
Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
Специальная техника – 41 (+2),
Крылатые ракеты – 94 (+2).
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
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