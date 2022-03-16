Более 2,5 млн украинцев подали заявку на помощь в 6 500 грн - Минцифры
Заявку на помощь 6 500 грн в рамках "е-Поддержки" подали 2,7 млн украинцев из регионов, где ведутся боевые действия
Об этом рассказал в эфире телеканала "Рада" министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"На сегодняшний день уже 2,7 млн украинцев подали заявку на выплату 6 500 грн. Все получат эти деньги", – сказал он.
Он добавил, что Министерство экономики работает сверхновыми подобными программами.
Федоров пояснил, что средства будут поступать на виртуальную карточку "поддержка", но их можно будет перевести на другую карту и таким образом потом снять наличные или рассчитаться ею.
"С этими средствами разрешены любые операции", – подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним, жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6 500 грн в рамках программы "е-Поддержка". Такая опция доступна с 8 марта.
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