Более 24 тыс. военных, 1070 танков и 2576 БТРов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли более 24 тыс. военных, 1070 танков, 2567 ББМ и более 200 самолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Общие боевые потери врага в период с 24 февраля по 2 мая составили примерно:
- личного состава - около 23 800 (+300) чел.
- танков - 1048 (+22) ед.
- боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед.
- артиллерийских систем - 459 (+8) ед.
- РСЗО - 152 (+1) ед.
- средств ПВО - 80 ед.
- самолетов - 194 (+2) ед.
- вертолетов - 155 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед.
- кораблей/катеров - 8 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (+26)
- специальной техники - 38(+6)
- крылатых ракет – 84 ед.
Кроме того, Генштаб отмечает, что наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.
- По состоянию на 1 мая подразделениями ВС Украины уничтожено 23 500 оккупантов, 1026 танков и 192 самолета.
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