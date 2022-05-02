Более 24 тыс. военных, 1070 танков и 2576 БТРов: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.



Общие боевые потери врага в период с 24 февраля по 2 мая составили примерно:

личного состава - около 23 800 (+300) чел.

танков - 1048 (+22) ед.

боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед.

артиллерийских систем - 459 (+8) ед.

РСЗО - 152 (+1) ед.

средств ПВО - 80 ед.

самолетов - 194 (+2) ед.

вертолетов - 155 ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед.

кораблей/катеров - 8 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (+26)

специальной техники - 38(+6)

крылатых ракет – 84 ед.

Кроме того, Генштаб отмечает, что наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.