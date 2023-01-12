Более 2,4 млн украинцев живут в поврежденном или разрушенном оккупантами жилье, - Кубраков
По состоянию на осень 2022 года, более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном оккупантами жилье. Заявки на компенсацию оставили не менее 316 тысяч человек
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
По его словам, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №7198, в котором определено, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет использовать ее для приобретения нового жилья.
"Реализоывать государственную политику компенсаций будем в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой громаде или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия по вопросу компенсаций", - написал Кубраков.
Чиновник подчеркнул, что для восстановления жилья людей государство планирует привлекать средства из арестованных активов РФ.
"Мы не хотим переладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление", - отметил Кубраков.
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