Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №7198, в котором определено, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет использовать ее для приобретения нового жилья.

"Реализоывать государственную политику компенсаций будем в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой громаде или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия по вопросу компенсаций", - написал Кубраков.

Чиновник подчеркнул, что для восстановления жилья людей государство планирует привлекать средства из арестованных активов РФ.

"Мы не хотим переладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление", - отметил Кубраков.

Ирпень Киевской области станет первым городом, где начнут восстановление домов в рамках UNITED24.

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