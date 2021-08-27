Более 230 украинцев остаются в Афганистане, - посол

Об этом Серватюк заявил в интервью LB.ua .

"Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками ... Из этих людей всего две этнические украинки, которые вышли замуж и проживали в Афганистане на постоянной основе, остальные - этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории", - сказал Серватюк.

Он добавил, из Афганистана уже эвакуированы более 250 граждан Украины, членов семей и иностранных граждан.

Посол также ответил на вопрос о том, будет ли лететь украинский экстренный четвертый рейс по графику туда.



"Сейчас раскрывать все детали этой операции не могу. Впрочем, скажу так: мы продолжаем двигаться по графику с четвертым и последующими этапами эвакуации, продолжаем собирать людей", - добавил посол.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb