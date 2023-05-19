Более 23 тысяч украинских абитуриентов планируют сдавать НМТ за границей

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Итоги регистрации

В общей сложности сообщение об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ получили 284 729 абитуриентов. Для участия в основной сессии НМТ зарегистрировалось 281 198 абитуриентов, из них 257 948 изъявили желание проходить тестирование в Украине, а 23 250 – за рубежом.

Для участия в дополнительной сессии уже зарегистрировалось 3531 участник.

Сколько школьников будут сдавать экзамен за границей и в каких кранах

Во время регистрации потенциальные абитуриенты могли выбирать из перечня населенных пунктов, где будут проводить НМТ, не только города в Украине, но и за ее пределами. За пределами Украины зарегистрировались на сдачу теста в 53 городах 32 стран мира.

Больше всего среди украинских школьников за рубежом планируют сдавать национальный мультипредметный тест в Польше – 7270, и Германии – 6909. Также по более чем тысячи поступающих выбрали местом составления НМТ Чехию и Великобританию – 1567 и 1021 абитуриент соответственно.

Фото: testportal.gov.ua

Какие дополнительные предметы выбрали поступающие в этом году

Выбирая предмет дополнительного блока, будущие участники НМТ предпочли историю Украины (149 627 абитуриентов) и иностранные языки (87 359). 38 615 человек изъявили желание составлять третьим предметом биологию, 5732 – физику, 3396 – химию.

Период проведения НМТ и мер безопасности для участников

Основная сессия НМТ в этом году начнется 5 июня и продлится до 23 июня.

По соображениям безопасности, информацию о том, где состоятся тестирование на территории Украины, не публикуют ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на официальных страницах в соцсетях. По этой же причине не обнародована график тестирования.

Не позднее 26 мая для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашения, в которых будет указана дата, время (по Киеву) и место проведения НМТ.

Дополнительная регистрация

В течение 5-12 июня продлится дополнительный период регистрации. В пределах этого периода смогут зарегистрироваться те, кто: