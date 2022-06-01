Более 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США по новой программе для беженцев
Более 23 тыс. украинцев получили разрешение въезда в Соединенные Штаты, из них 6 тыс. воспользовались им и пересекли американскую границу
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"По данным министерства внутренней безопасности США, более 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США по новой программе", – говорится в сообщении.
Как отмечается, из них уже 6 тыс. украинских беженцев пересекли границу США, воспользовавшись программой администрации Джо Байдена Uniting for Ukraine.
В рамках этой программы Штаты планировали принять до 100 тысяч беженцев из Украины.
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