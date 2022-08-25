Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

Как говорится в сообщении, с оккупированных территорий Луганщины выехало более 2/3 пенсионеров.

"Как оказалось, и они (люди преклонного возраста, - ред.) сбежали от российского нашествия. Если к полномасштабному вторжению мы имели более 330 тыс. пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тыс. человек Более двух третей пожилых людей уехали, решили жить в покое и цивилизованном мире, а не при "русском мире" И большинство из тех, кто не смог эвакуироваться, - жители территорий, захваченных в первые две недели войны. не успели", - пишет Гайдай.

Также сообщается, что оккупанты в течение нескольких месяцев не оставляют попыток собрать личные данные населения для манипуляций во время проведения псевдореферендума, в частности большие надежды захватчики возлагали на пенсионеров.

Местные жители временно оккупированных районов Херсонской области препятствуют подготовке кафиров к так называемым референдумам о присоединении к РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил , что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

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