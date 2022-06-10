Более 220 тысяч женщин из Украины трудоустроились в Польше
С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 220 тысяч украинских женщин нашли официальную работу в Польше
Об этом сообщает польское издание Bankier.pl со ссылкой на министерку семьи и социальной политики Польши Марлену Мальонг.
По ее словам, около 1,2 миллионов украинцев уже получили польский идентификационный код (PESEL). 500 тысяч из них имеют трудоспособный возраст, и это женщины.
"Это хорошие новости для нашего рынка труда. Все встречи, которые мы проводим с работодателями, ясно показывают, что нам нужны руки для труда", - отметила Мальонг.
- Чуть больше, чем за месяц, более 45 тысяч американцев подали заявки на переселение бегущих от войны украинцев в рамках крупнейшей программы США. По программе Uniting for Ukraine, которая стартовала 25 апреля, в США прибыло около 6,5 тыс. украинцев. Кроме них американские иммиграционные учреждения разрешили въезд еще 27 тысячам украинцев.
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