Об этом сообщает польское издание Bankier.pl со ссылкой на министерку семьи и социальной политики Польши Марлену Мальонг.

По ее словам, около 1,2 миллионов украинцев уже получили польский идентификационный код (PESEL). 500 тысяч из них имеют трудоспособный возраст, и это женщины.

"Это хорошие новости для нашего рынка труда. Все встречи, которые мы проводим с работодателями, ясно показывают, что нам нужны руки для труда", - отметила Мальонг.

Чуть больше, чем за месяц, более 45 тысяч американцев подали заявки на переселение бегущих от войны украинцев в рамках крупнейшей программы США. По программе Uniting for Ukraine, которая стартовала 25 апреля, в США прибыло около 6,5 тыс. украинцев. Кроме них американские иммиграционные учреждения разрешили въезд еще 27 тысячам украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb