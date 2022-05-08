Более 220 детей погибли за время полномасштабного вторжения РФ, - Денисова
С начала нового этапа войны от действий врага погибло 225 детей, пострадало почти вдвое больше
Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 8 часов 8 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 225 детей и пострадало 413 детей", - говорится в сообщении.
По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий в украинских городах, ведущих оккупационные войска.
- Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них полностью разрушены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное