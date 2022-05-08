Более 220 детей погибли за время полномасштабного вторжения РФ, - Денисова

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 8 часов 8 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 225 детей и пострадало 413 детей", - говорится в сообщении.

По ее словам, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за активных боевых действий в украинских городах, ведущих оккупационные войска.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них полностью разрушены.

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