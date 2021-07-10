Более 2000 жителей Новогалещинской ОТО на Полтавщине остались без электроэнергии из-за рейдерской атаки олигарха Коломойского
Из-за рейдерской атаки олигарха Игоря Коломойского на "Белановский" и "Еристовский" горно-обогатительные комбинаты группы FERREXPO, жители Новогалещинской ОТО на Полтавщине на 3 суток остались без света
Об этом говорится в специальном сюжете для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.
Кроме жилых домов - парализована работа амбулаторий, детского сада, общежития для внутренне перемещенных лиц. Под угрозой полного срыва оказалась и без того хилая иммунизация от коронавируса - вакцины же нуждаются холодильников.
Ситуацию на Полтавщине уже официально признали экологическим бедствием местного уровня. Состоялось несколько заседаний специальных комиссий по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременчугского района. Но "Полтаваоблэнерго" их работу саботирует.
"Мы быстро вывозили вакцины, которые мы потом подключали к генератору. Потому что кроме того, что вакцины, сейчас же все программы, как Доступные лекарства, и по постановлению 1303, постановлении 1302 - все эти лекарства идут через электронные рецепты ", - сообщила глава Новогалещинского поселкового совета Светлана Самсонова.
Устроили людям "темную" местные энергетики с "Полтаваоблэнерго". У них своя, несколько специфическая и необычная логика. Мол, рядом с ОТО злоумышленники воруют линии электропередач, поэтому лучше сами их демонтируют. Хоть что-то спасут.
Но, похоже, настоящая причина демонтажа линий электропередач - совсем другое, объясняют местные. Именно в Новогалещинской ОТО находят 2 мощные горно-обогатительные комбинаты - Белановского и Еристовского. Облэнерго олигарха Игоря Коломойского уже давно требует остановить их работу и пустить на свою территорию - без всяких разрешительных документов. Причина, или скорее повод: мол, в 1960-х гг. здесь стояли электроопоры и облэнерго, как правопреемники имеют на них право.
"Их претензия в том, что через карьер линия шла еще во времена СССР, и они хотят ее восстановить, потому что она здесь когда-то была! Как по мне, это попытка просто остановить работу предприятия. То есть, как там может быть линия, если там сейчас карьер разрабатывается. Она не может из-карьер идти ", - отмечает главный энергетик ООО" Белановского ГОК "Олег Рыбченко.
Простых же людей взяли в заложники, но селяне не простаки какие-то - понимают, кто выключил рубильник. Попытка вызвать у них агрессию - провалилась, Белановский комбинат за свой счет восстановил опоры и направил в ОТО свою электроэнергию, закупает у государства направления. Даже платить за это свет не просят, хотя за два месяца конфликта предприятию уже набежало пятьдесят тыс. грн. Но в "Полтаваоблэнерго" не успокоились: теперь прибегают к прямым рейдерским атакам.
"Полтаваоблэнерго почти ежедневно приезжает на территорию Белановского ГОК и пытается установить соответствующие опоры на территории, находящейся в аренде Белановского ГОКа. Тем самым, блокируют работу нашего предприятия ", - сообщил руководитель Департамента по юридическим вопросам ООО "Белановского ГОК" Максим Байдак.
"Направленная провокация против деятельности комбинатов, входящих в группу FERREXPO. Это политически направлена акция, поскольку главной задачей "Полтаваоблэнерго" было необходимости спровоцировать местное население против деятельности ООО "Белановского ГОК" - отмечает Максим Байдак.
Рейдерские атаки на конкурентов, как это происходит сейчас на Полтавщине - фирменный стиль олигарха Коломойского, объясняет политолог Александр Палий. Правда, раньше не решался брать в заложники 5 сел и более 2000 человек.
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