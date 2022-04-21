Более 2000 магазинов, 580 СТО и 400 парикмахерских: в Киеве активно возобновляет работу бизнес, - КГГА
В Киеве активно продолжает возобновлять работу средний бизнес – все больше заведений заново открываются после начала полномасштабной войны
Об этом сообщает КГГА.
По предварительным данным, на 21 апреля в столице работает более 2 тысяч продовольственных магазинов, 40 рынков, 61 пекарня и свыше 520 кафе.
Кроме того, свою работу возобновили 400 парикмахерских и барбершопов, а также 135 студий маникюра. Кроме того, в Киеве снова работают около сотни магазинов одежды и обуви, а также 110 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков.
Свою работу продолжили 580 СТО, 85 автомагазинов и 40 моек. А также 110 ремонтных мастерских одежды, 14 химчисток и 32 веломастерских.
КГГА напоминает, что киевляне могут просмотреть карту рабочего бизнеса столицы в приложении "Киев Цифровой".
- Напомним, что с 14 апреля в Киеве возобновили предоставление плановой стоматологической помощи
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