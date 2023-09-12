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Более 200 украинских вузов будут преподавать IT-дисциплины по программе компании Genesis

12 сентября, 2023 вторник
17:21
Общество

Всеукраинские курсы маркетинга, о создании и развитии IT-продуктов по программе компании Genesis будут преподавать более чем в 200 заведениях высшего образования

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

Два Всеукраинских курса "Создание и развитие IT-продуктов" и "Маркетинг IТ-продуктов", которые проводили компания Genesis, Минцифры и МОН, прошли более тысячи преподавателей из 213 заведений высшего образования Украины. Курсы охватывали темы разработки IТ-продуктов, формирования команды, анализа поведения аудитории, а также продвижения продуктов информационных технологий.

"Это позволит частично или полностью интегрировать материалы в образовательные программы. Студенты ЗВО разовьют навыки в IТ и получат знания, которые помогут стать конкурентоспособными на современном рынке труда", - объясняют специалисты.

Минцифры продолжает развивать проект для запуска курсов, где будут обучать аналитике, менеджменту, тестированию, дизайну, рекрутингу и разработке программного обеспечения. Ведомство планирует, что за следующие пять лет интерактивные курсы пройдут 100 тысяч студентов со всей Украины.

Кроме того, каждый украинец может бесплатно пересмотреть адаптированный курс "Создание и развитие IT-продуктов" на платформе Дія.Освіта.

  • 11 сентября стало известно, что после победы Львовский IT-кластер создаст мощный центр технологий в Крыму.
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