Более 200 украинских вузов будут преподавать IT-дисциплины по программе компании Genesis
Всеукраинские курсы маркетинга, о создании и развитии IT-продуктов по программе компании Genesis будут преподавать более чем в 200 заведениях высшего образования
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
Два Всеукраинских курса "Создание и развитие IT-продуктов" и "Маркетинг IТ-продуктов", которые проводили компания Genesis, Минцифры и МОН, прошли более тысячи преподавателей из 213 заведений высшего образования Украины. Курсы охватывали темы разработки IТ-продуктов, формирования команды, анализа поведения аудитории, а также продвижения продуктов информационных технологий.
"Это позволит частично или полностью интегрировать материалы в образовательные программы. Студенты ЗВО разовьют навыки в IТ и получат знания, которые помогут стать конкурентоспособными на современном рынке труда", - объясняют специалисты.
Минцифры продолжает развивать проект для запуска курсов, где будут обучать аналитике, менеджменту, тестированию, дизайну, рекрутингу и разработке программного обеспечения. Ведомство планирует, что за следующие пять лет интерактивные курсы пройдут 100 тысяч студентов со всей Украины.
Кроме того, каждый украинец может бесплатно пересмотреть адаптированный курс "Создание и развитие IT-продуктов" на платформе Дія.Освіта.
- 11 сентября стало известно, что после победы Львовский IT-кластер создаст мощный центр технологий в Крыму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное