Более 200 украинских беженцев нашли работу в Дании

Об этом пишет The Local .

Издание сообщает, что 4800 украинских беженцев зарегистрированы на Jobnet, вебсайт агентства, на котором можно размещать резюме.

Добавляют, что количество трудоустроившихся людей может быть заниженным. Это потому, что нашедшие работу, но еще не получившие вид на жительство, не были включены в подсчет.

В марте парламент принял специальный закон, направленный на ускорение процесса выдачи вида на жительство украинским беженцам, прибывшим в Данию после начала российского вторжения. Специальное разрешение позволяет украинским беженцам не ждать оформления документов, прежде чем они начнут работать.

По данным Иммиграционной службы Дании, на сегодняшний день 27 365 украинцев подали документы на получение вида на жительство в Дании, большинство из них – женщины и дети. Разрешение уже получили более 18700.

Дания стала первым донором Фонда восстановления разрушенных энергообъектов Украины.

3 мая посольство Дании возобновило свою работу в Киеве.

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