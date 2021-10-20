Более 200 тыс .: в Украине за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок от COVID-19
За минувшие сутки прививки от COVID-19 получили 226587 человек, что является рекордным количеством с начала прививочной кампании
Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения (МЗ).
Согласно данным, за минувшие сутки, 19 октября, прививки от COVID-19 получили 226587 человек. В частности, первую дозу получили 142 141 реципиент, а первую - 84 446 человек.
В этот день всего было использовано доз вакцины Pfizer / BioNTech - 122 786. Кроме того, было использовано 71 111 доз Coronavac и 42690 доз AstraZeneca.
Также отмечается, что с начала прививочной кампании прививки от COVID-19 получили более 8,2 млн человек. Из них две дозы получили почти 6,7 млн человек. Всего с 14 февраля в Украине было проведено почти 14,9 млн прививок от COVID-19 первой и второй дозами.
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