Более 200 прилетов за шесть часов: оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области
Российские войска 14 часов обстреливали из реактивных систем и ствольной артиллерии город Орехов Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", - отметил он.
По его словам, российские войска 14 часов обстреливали из реактивных систем и ствольной артиллерии город Орехов Запорожской области. У трехлетнего мальчика и шестилетней девочки контузии. У их матери черепно-мозговая травма.
"Мы призываем женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Пока такая возможность есть", - говорится в сообщении.
Старух добавил, что подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки.
- 28 августа оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины "градами", "ураганами", "смерчами", тяжелой артиллерией, погибла женщина. Еще четыре человека ранены, трое из них в больнице.
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