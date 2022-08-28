Более 200 прилетов за шесть часов: оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", - отметил он.

По его словам, российские войска 14 часов обстреливали из реактивных систем и ствольной артиллерии город Орехов Запорожской области. У трехлетнего мальчика и шестилетней девочки контузии. У их матери черепно-мозговая травма.

"Мы призываем женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Пока такая возможность есть", - говорится в сообщении.

Старух добавил, что подразделения спасателей совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки.

28 августа оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины "градами", "ураганами", "смерчами", тяжелой артиллерией, погибла женщина. Еще четыре человека ранены, трое из них в больнице.

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