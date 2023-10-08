Более 200 погибших, десятки взятых в заложники: что делал ХАМАС с музыкальным фестивалем Nature Party

Об этом пишет JNS .

Фестиваль начался в 23:00 и длился всю ночь, подавляющее количество посетителей мероприятия – молодые люди в возрасте 20-30 лет.

Очевидцы рассказывают, что сначала услышали звуки взрывов, после чего на фестиваль ворвались вооруженные террористы.

"Сначала мы услышали ракетный обстрел; после этого раздались крики "террористы, террористы, бегите". Я увидел окровавленного полицейского. Он сказал мне: "Просто иди. Прочь отсюда", - поделился очевидец.

В сети также появились кадры, как молодые люди массово убегают от наемников ХАМАСа.

Один из собравшихся рассказал, что террористы в военной форме приехали на фурах и открыли огонь по толпе.

Полсотни террористов приехали на фурах, одетые в военную форму. Они стреляли автоматными очередями, и мы дошли до того, что все остановили свои машины и разбежались. Я спряталась в кустах, а они просто начали расстреливать людей. Я видела массы раненых тел, разбросанных. вокруг, пока я сидела в кустах и пыталась понять, что происходит", - рассказала еще одна свидетельница.

Согласно последним данным, 250 израильтян были убиты сразу после начала боевых действий около 6:30 утра. Многих посетителей террористы вывезли на территорию Сектора Газы – сетью ширится видео, на котором видно похищение одной из посетительниц мероприятия.

Кроме того, футбольная команда Хапоэль Тель-Авив сообщила, что бывший нападающий Лиор Асулин был среди погибших на фестивале.

"С большой печалью, после многих часов, когда его объявили пропавшим без вести, нам сообщили, что наш бывший игрок Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Реиме", - говорится в сообщении.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В воскресенье, 8 октября, кабинет министров безопасности Израиля официально объявил военное положение согласно статье 40 Основного закона страны – это первое подобное решение за 50 лет.

Детальнее о ходе событий - в текстовой трансляции Эспрессо.