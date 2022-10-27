Более 200 объектов культуры уничтожены в Украине во время полномасштабной войны, - ЮНЕСКО
Агентство ООН по культуре ЮНЕСКО подтвердило ущерб, нанесенный 207 культурным объектам в Украине после вторжения РФ 24 февраля
Об этом сообщила директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат на пресс-конференции в Женеве, сообщает AlJazeera.
Так, ООН использует спутниковые снимки до и после для мониторинга разрушения объектов культуры, вызванных войной России на территории Украины. Для этого ЮНЕСКО объединило усилия со Спутниковым центром ООН ЮНОСАТ.
Основываясь на отчетах по местам, ЮНЕСКО направляет в ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем он просит спутниковые изображения у коммерческих поставщиков и небольшая группа экспертов изучает разницу между фотографиями до и после.
Команда сопоставляет изображение и может указать вероятный промежуток времени, в котором произошло повреждение.
"Это своего рода пилотный эксперимент, чтобы увидеть, как мы можем с пользой собирать эту информацию, и, возможно, в долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы расширить сферу охвата за пределы Украины и вывести этот инструмент на глобальный уровень, чтобы мы действительно могли иметь своеобразный интерактивный инструмент в режиме реального времени для наших экспертов", - отметила Пиккат.
В ЮНЕСКО заявили, что подтверждают ущерб, нанесенный 207 культурным объектам в Украине после российского вторжения 24 февраля. Среди них 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.
"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая. Дальше может стать еще хуже", - сказала Пиккат.
К счастью, ни один из семи объектов всемирного наследия не пострадал.
Агентство также работает с музеями и коллекциями в Украине, пытаясь бороться с угрозой мародерства – распространенной проблемой во время войны.
- Ранее Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о полном прекращении международными институтами сотрудничества с музеями Российской Федерации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное