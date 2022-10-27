Об этом сообщила директор ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям Криста Пиккат на пресс-конференции в Женеве, сообщает AlJazeera.

Так, ООН использует спутниковые снимки до и после для мониторинга разрушения объектов культуры, вызванных войной России на территории Украины. Для этого ЮНЕСКО объединило усилия со Спутниковым центром ООН ЮНОСАТ.

Основываясь на отчетах по местам, ЮНЕСКО направляет в ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем он просит спутниковые изображения у коммерческих поставщиков и небольшая группа экспертов изучает разницу между фотографиями до и после.

Команда сопоставляет изображение и может указать вероятный промежуток времени, в котором произошло повреждение.

"Это своего рода пилотный эксперимент, чтобы увидеть, как мы можем с пользой собирать эту информацию, и, возможно, в долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы расширить сферу охвата за пределы Украины и вывести этот инструмент на глобальный уровень, чтобы мы действительно могли иметь своеобразный интерактивный инструмент в режиме реального времени для наших экспертов", - отметила Пиккат.

В ЮНЕСКО заявили, что подтверждают ущерб, нанесенный 207 культурным объектам в Украине после российского вторжения 24 февраля. Среди них 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический и/или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.

"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая. Дальше может стать еще хуже", - сказала Пиккат.

К счастью, ни один из семи объектов всемирного наследия не пострадал.

Агентство также работает с музеями и коллекциями в Украине, пытаясь бороться с угрозой мародерства – распространенной проблемой во время войны.

Ранее Украина в ЮНЕСКО подняла вопрос о полном прекращении международными институтами сотрудничества с музеями Российской Федерации.