Более 200 европейских городов будут собирать электрогенераторы для Украины

Об этом сообщает Голос Америки.

"Десять миллионов украинцев сейчас остаются без света в результате атак России на критически важную гражданскую инфраструктуру, - заявила президент Европарламента Роберта Мецолла. - Европейский парламент и ЕС продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронте. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму".

Генераторы будут собирать с участием сети Eurocities, включающей более 200 городов в 38 странах Европы. В целом организаторы инициативы планируют собрать несколько генераторов, в том числе промышленных, для больниц, школ, объектов водоснабжения, центров помощи, приютов и систем мобильной связи в Украине.

К слову, Германия уже поставила Украине не менее 2 430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.

10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров