Более 200 европейских городов будут собирать электрогенераторы для Украины
Крупнейшие города Европы передадут Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму в рамках новой инициативы Европарламента "Генераторы надежды"
Об этом сообщает Голос Америки.
"Десять миллионов украинцев сейчас остаются без света в результате атак России на критически важную гражданскую инфраструктуру, - заявила президент Европарламента Роберта Мецолла. - Европейский парламент и ЕС продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронте. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму".
Генераторы будут собирать с участием сети Eurocities, включающей более 200 городов в 38 странах Европы. В целом организаторы инициативы планируют собрать несколько генераторов, в том числе промышленных, для больниц, школ, объектов водоснабжения, центров помощи, приютов и систем мобильной связи в Украине.
- К слову, Германия уже поставила Украине не менее 2 430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.
- 10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров
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