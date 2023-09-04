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Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ

4 сентября, 2023 понедельник
20:04
Война с Россией

С начала войны 20 тысяч украинцев пережили по крайней мере одну ампутацию, большинство из них солдаты, которые также получили психологическую травму во время пребывания на фронте

Такие выводы сделала Ольга Руднева, руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями Superhumans в материале, опубликованном в Associated Press.

Ольга Руднева говорит, что в Украине постоянно растет потребность в протезировании, но не хватает специалистов, чтобы удовлетворить растущую потребность.

Руднева подсчитала, что с начала войны 20 тысяч украинцев пережили по крайней мере одну ампутацию, в большинстве случаев из-за взрывных ранений на фронте. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты со времен Гражданской войны.

По ее словам, перед войной только пять человек по всей Украине прошли реабилитационную подготовку для людей с ампутациями руки или кисти, которые обычно встречаются реже ног и стоп, поскольку их иногда ампутируют из-за осложнений диабета или других заболеваний.

Реабилитационные центры Unbroken и Superhumans обеспечивают протезами украинских военных за счет стран-доноров, благотворительных организаций и частных украинских компаний.

"Тяжелее всего для многих людей с ампутированными конечностями - это научиться жить с болью - болью от протеза, болью от самой травмы, болью от длительных последствий ударной волны взрыва", - сказала доктор Эмили Мейхью, которая общалась с несколькими сотнями военных с ампутированными конечностями течение ее карьеры.

Она считает, что косметические операции имеют решающее значение для того, чтобы солдаты могли чувствовать себя комфортно в обществе.

"У нас не год, не два, – говорит лицевой хирург Наталья Комашко, – Мы должны сделать это так, будто это было вчера".

  • В Минсоцполитики сообщили, что не дожидаясь установления инвалидности процесс протезирования могут начинать все украинцы, подвергшиеся ампутации конечностей в результате войны.
Общество
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Украина
Медицина
помощь Украине
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