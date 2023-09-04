Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ

Такие выводы сделала Ольга Руднева, руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями Superhumans в материале, опубликованном в Associated Press.

Ольга Руднева говорит, что в Украине постоянно растет потребность в протезировании, но не хватает специалистов, чтобы удовлетворить растущую потребность.

Руднева подсчитала, что с начала войны 20 тысяч украинцев пережили по крайней мере одну ампутацию, в большинстве случаев из-за взрывных ранений на фронте. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты со времен Гражданской войны.

По ее словам, перед войной только пять человек по всей Украине прошли реабилитационную подготовку для людей с ампутациями руки или кисти, которые обычно встречаются реже ног и стоп, поскольку их иногда ампутируют из-за осложнений диабета или других заболеваний.

Реабилитационные центры Unbroken и Superhumans обеспечивают протезами украинских военных за счет стран-доноров, благотворительных организаций и частных украинских компаний.

"Тяжелее всего для многих людей с ампутированными конечностями - это научиться жить с болью - болью от протеза, болью от самой травмы, болью от длительных последствий ударной волны взрыва", - сказала доктор Эмили Мейхью, которая общалась с несколькими сотнями военных с ампутированными конечностями течение ее карьеры.

Она считает, что косметические операции имеют решающее значение для того, чтобы солдаты могли чувствовать себя комфортно в обществе.

"У нас не год, не два, – говорит лицевой хирург Наталья Комашко, – Мы должны сделать это так, будто это было вчера".