Более 20 тыс. добровольцев хотят присоединиться к штурмовым бригадам "Гвардии наступления" в составе НГУ, - полковник Уршалович
Нацгвардия комплектует штурмовые бригады "Гвардии наступления", сейчас уже более 20 тысяч добровольцев изъявили желание присоединиться
Об этом в Медиацентре рассказал заместитель директора департамента по планированию применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
"На сегодняшний день от добровольцев, которые как можно быстрее хотят принять участие в освобождении Украины от "русского мира" в составе бригад Национальной гвардии Украины, поступило 20 204 обращения, из которых более 16,5 тысячи через сайт "Гвардии наступления", - говорит Уршалович.
В бригаду хотят попасть в военнослужащие из других воинских частей НГУ.
Военный рассказал, что есть определенный процент кандидатов, которые не проходят отбор в штурмовые бригады по состоянию здоровья, из-за недостаточного уровня физической подготовки или по результатам собеседования.
"По возможности таким кандидатам мы предлагаем прохождение службы в других подразделениях и на должностях, где требования не столь высоки. В целом мы отмечаем высокий уровень мотивированности желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", - добавил Уршалович.
Добровольцы штурмовых бригад, уже прошедшие все этапы отбора и зачисленные, готовятся к контрнаступлению на полигонах.
Уршалович подчеркнул, что военнослужащие проходят индивидуальную подготовку, которая длится до трех недель, и коллективную подготовку - до пяти недель. Завершаются эти тренировки тактическими учениями в составе подразделений. Отдельные специалисты, такие как артиллеристы и зенитчики, проходят подготовку на ОТДЕЛЬНЫХ, специализированных полигонах.
На занятиях по индивидуальной подготовке воины изучают тактику действий солдата и подразделения в различных условиях, видах боя.
"Эти и другие занятия позволят сформировать воина, который по своим моральным и боевым качествам будет способен выполнять поставленные задачи", – сказал представитель НГУ.
Справочно. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ.
Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.
Бригады Национальной гвардии Украины: "Бурея", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов".
Бригада Национальной полиции Украины "Лют".
Бригада Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница".
- Центры админуслуг с 4 февраля принимают заявки в "Гвардию наступления".
- По состоянию на 6 февраля было известно о 7188 добровольцах , подавших заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.
- 12 февраля стало известно, что с 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки к формированию штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ. На сегодняшний день украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления".
- Впоследствии стало известно, что заявки в "Гвардию наступления" можно будет подать до 1 апреля.
- По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления".
- С 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки к формированию штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ. На сегодняшний день украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления".
- Группа Kalush Orchestra подписала меморандум об посольстве объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют" (в составе "Гвардии наступления").
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