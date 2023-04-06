Об этом в Медиацентре рассказал заместитель директора департамента по планированию применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

"На сегодняшний день от добровольцев, которые как можно быстрее хотят принять участие в освобождении Украины от "русского мира" в составе бригад Национальной гвардии Украины, поступило 20 204 обращения, из которых более 16,5 тысячи через сайт "Гвардии наступления", - говорит Уршалович.

В бригаду хотят попасть в военнослужащие из других воинских частей НГУ.

Военный рассказал, что есть определенный процент кандидатов, которые не проходят отбор в штурмовые бригады по состоянию здоровья, из-за недостаточного уровня физической подготовки или по результатам собеседования.

"По возможности таким кандидатам мы предлагаем прохождение службы в других подразделениях и на должностях, где требования не столь высоки. В целом мы отмечаем высокий уровень мотивированности желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", - добавил Уршалович.

Добровольцы штурмовых бригад, уже прошедшие все этапы отбора и зачисленные, готовятся к контрнаступлению на полигонах.

Уршалович подчеркнул, что военнослужащие проходят индивидуальную подготовку, которая длится до трех недель, и коллективную подготовку - до пяти недель. Завершаются эти тренировки тактическими учениями в составе подразделений. Отдельные специалисты, такие как артиллеристы и зенитчики, проходят подготовку на ОТДЕЛЬНЫХ, специализированных полигонах.

На занятиях по индивидуальной подготовке воины изучают тактику действий солдата и подразделения в различных условиях, видах боя.

"Эти и другие занятия позволят сформировать воина, который по своим моральным и боевым качествам будет способен выполнять поставленные задачи", – сказал представитель НГУ.

Справочно. МВД начинает формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГНСУ.

Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины: "Бурея", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины "Лют".

Бригада Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница".