Более 20 стран вызвались приехать на встречу с Пентагоном по долгосрочному вооружению Украины

Об этом заявил на прессбрифинге спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



"К участию были приглашены около 40 стран. Ответы продолжают поступать, но я могу подтвердить, что уже более 20 приглашенных стран согласились прибыть", - рассказал представитель Пентагона.



Он подчеркнул, что мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.



"Одна из вещей, на которой министр обороны США хочет сосредоточиться во вторник в Рамштайне, это начало дискуссии со странами-единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, которые будут нуждаться в Украине в дальнейшем", - отметил Кирби.



На встрече также будет идти речь о текущем развитии событий в Украине, о том, какие виды неотложной помощи нужно обеспечить, и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.

Напомним, Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы создать еще больше нужного оружия для Украины