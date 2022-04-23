Более 20 стран вызвались приехать на встречу с Пентагоном по долгосрочному вооружению Украины
Участие во встрече на следующей неделе в немецком Рамштайне, где будут рассматриваться вопросы оборонных нужд Украины, уже подтвердили более двух десятков стран, и их перечень может расшириться
Об этом заявил на прессбрифинге спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"К участию были приглашены около 40 стран. Ответы продолжают поступать, но я могу подтвердить, что уже более 20 приглашенных стран согласились прибыть", - рассказал представитель Пентагона.
Он подчеркнул, что мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.
"Одна из вещей, на которой министр обороны США хочет сосредоточиться во вторник в Рамштайне, это начало дискуссии со странами-единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, которые будут нуждаться в Украине в дальнейшем", - отметил Кирби.
На встрече также будет идти речь о текущем развитии событий в Украине, о том, какие виды неотложной помощи нужно обеспечить, и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.
- Напомним, Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы создать еще больше нужного оружия для Украины
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