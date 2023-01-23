Более 20 снарядов российской армии попали в населенные пункты Днепропетровщины

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под огнем из российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольщине", - пишет глава области.

Армия РФ дважды обстреляла регион.

Сообщается, что в Мировской и Марганецкой общинах было зафиксировано более 20 снарядов рашистов.

В результате обстрелов никто не пострадал.

В настоящее время последствия выясняются, на месте работают спасатели.

"В остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.