Более 20 снарядов российской армии попали в населенные пункты Днепропетровщины
В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 российских снарядов
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под огнем из российских "Градов" и "Ураганов" прошла эта ночь в Никопольщине", - пишет глава области.
Армия РФ дважды обстреляла регион.
Сообщается, что в Мировской и Марганецкой общинах было зафиксировано более 20 снарядов рашистов.
В результате обстрелов никто не пострадал.
В настоящее время последствия выясняются, на месте работают спасатели.
"В остальных районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.
- Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.
- В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.
- В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.
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