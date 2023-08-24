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Более 20% самолета армия РФ теряет из-за собственной небрежности, - Newsweek

24 августа, 2023 четверг
04:41
Война с Россией

Более 20% зафиксированных потерь Россией пилотируемых самолетов и вертолетов за 18 месяцев полномасштабного вторжения вызваны не действиями украинских Сил обороны, а сбоями в системе, ошибками пилотов, дружеским огнем и другими инцидентами, напрямую не связанными с боевыми действиями

Об этом пишет Newsweek.

Эксперты предполагают, что значительные потери российской авиации во время учебных или небоевых задач можно объяснить несколькими факторами, и не в последнюю очередь упущением России в обслуживании своих самолетов, сроках обучения пилотов и соблюдении процедур безопасности.

Для анализа, в качестве базовых цифр общего количества подтвержденных потерь российской авиации, издание использовало разведку из открытых источников (OSINT) Oryx.

Кроме того, Newsweek обнаружил десятки потерь, не связанных с боевыми действиями, на основании сообщений российских государственных и местных СМИ, включая некоторые, которые, вероятно, не внесены в список Oryx.

Согласно данным Oryx, по состоянию на 17 августа подтвержденные потери России за время полномасштабной войны составляют 186 пилотируемых самолетов и вертолетов, 13 из которых отмечены как небоевые потери.

В подтвержденных сообщениями СМИ собравшихся издания данных по состоянию на 17 августа таких потерь насчитывается 48 единиц. Среди них семь самолетов Су-25, четыре сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 и три самых популярных российских разведывательно-штурмовых вертолета Ка-52 "Аллигатор".

В этом подсчете не учтены общие потери российской пилотируемой авиации и вертолетов из-за боевых действий в Украине.

Цифры Oryx по общим визуально подтвержденным потерям авиации России за полтора года полномасштабной войны составляют 78 боевых самолетов, два стратегических бомбардировщика, два самолета командования и управления, два транспортных самолета и 102 вертолета — всего 186 единиц. Выявленные Newsweek дополнительные случаи доводят общее количество до 221, включая дополнительные 17 реактивных самолетов и 18 вертолетов.

Официальные данные украинских военных выше: по состоянию на четверг общие потери российских самолетов составляют 315, а вертолетов — 314 единиц. Исходя из этих цифр, по меньшей мере 48 из 221 подтвержденных потерь пилотируемой авиации не были связаны с боевыми действиями или были нанесены собственными силами — это 21,7% или каждая пятая единица.

Хотя эти цифры не исчерпывающие, поскольку вероятно появятся и другие незарегистрированные потери, как боевые, так и небоевые (а некоторые, возможно, никогда не будут обнародованы), они все же дают оценку текущему состоянию ВВС России.

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Россия
російська армія
потери окуппантов
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