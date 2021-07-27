Более 20 разбойных нападений, среди пострадавших - судья и мэр города: на Киевщине задержали банду экс-работника СБУ "Сенсея"

Об этом сообщает УП .



"Среди жертв нападающих - чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм канал", - заявила полиция.



ОПГ действовала с 2017 года, а его лидером был экс-работник СБУ ( «Альфа») Александр Оверченко, 1978 г.р. под псведо "Сенсей".

Среди преступлений банды: покушение на убийство работника полиции в Харьковской области в 2017 году - злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесных повреждений;

разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах 27 апреля 2018. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына;

разбойное нападение на семью юриста в Киеве. Злоумышленники прострелили юристу две ноги, забрали $ 15 тыс., ранили полицейского во время преследования;

разбойное нападение на it-специалиста на Киевщине - проникли в дом, связали хозяина, забрали имущество и машины;

разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 - связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $ 10 тыс. и драгоценности;

разбойное нападение на семью экс-правозащитника в селе Иванковичи. 5 человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;

разбойное нападение в селе Стоянка Киевской области. Злоумышленники проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $ 50 тыс., похитили три автомобиля. Личность Оверченко и его приспешников полиция установила в апреле 2018 года. В июне 2021 он запустил Telegram канал и угрожал полиции. Отмечается, что члены ОПГ не пользующиеся персональным транспортом, определяли жертв через СМИ и соцсети. В состав входило 4 человека, все фигуранты задержаны. Суд их под стражу без права внесения залога. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb