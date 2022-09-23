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Более 20 государств попросили ЕСПЧ присоединиться к делу Украины против РФ

23 сентября, 2022 пятница
18:40
Мир ЕСПЧ

23 государства и одна организация попросили ЕСПЧ присоединиться как третья сторона к производству по делу Украины против России

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в фейсбуке.

Отмечается, что 23 правительства и одна неправительственная организация, Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека, обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой присоединиться как третья сторона к производству по делу Украины против России.

Обращение направили правительства Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Словении.

Кроме того, Исландия и Великобритания попросили и получили краткое продление срока, чтобы направить запрос о разрешении присоединиться к делу как третья сторона.

Известно, что лицо или государство, участвующее в деле как третья сторона, вправе вносить письменные представления, а в исключительных случаях участвовать в слушаниях.

  • В марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия для России и заявку Беларуси на вступление в организацию.
  • В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.
  • 15 сентября Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России .
  • 16 сентября РФ перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека.

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