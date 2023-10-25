Более 20 американских военных ранены из-за атак на базы США, - NBC News

Об этом пишет NBC News со ссылкой на Центральное командование США.

"Двадцать американских военнослужащих получили легкие ранения 18 октября, когда по крайней мере два односторонних ударных беспилотника нацелились на военную базу Аль-Танф на юге Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из дронов удалось уничтожить. Тогда раненые вернулись в службу, никакие военные объекты не пострадали. В тот же день еще четыре американских военнослужащих получили незначительные ранения во время двух отдельных атак беспилотников против сил США на базе Аль-Асад в западном Ираке.

США сбили беспилотники, но обломки одного из них уничтожили навес, под которым находились небольшие самолеты. Тогда весь пострадавший личный состав вернулся на службу.

"Мы всегда оставляем за собой право защищать себя, и мы никогда не будем сомневаться принимать меры, когда это необходимо, чтобы защитить наши силы и наши интересы за рубежом", - сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.