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Более 20 600 военных, 2041 ББМ, 790 танков и 167 самолетов: Генштаб ВСУ сообщил потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 20 600 военных, 2041 ББМ, 790 танков и 167 самолетов
Данные опубликовал Генштаб ВСУ в Facebook.
С 24 февраля по 18 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:
- личного состава – около 20600 человек,
- танков ‒ 790 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 2041 ед.,
- артиллерийских систем – 381 ед.,
- РСЗО - 130 ед.,
- средства ПВО - 67 ед.,
- самолетов – 167 ед.,
- вертолетов – 147 ед.,
- автомобильной техники - 1487 ед.,
- корабли /катера - 8 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
- Напомним, в результате ракетных ударов по Львову 6 человек погибли, известно об 11 раненых, среди которых есть ребенок.
- Во Львов прилетели управляемые ракеты, изменившие направление в последний момент.
- Сергей Гайдай призвал жителей Луганской области срочно эвакуироваться и назвал пункты сбора.
- Российские войска вошли в Кременную: продолжаются уличные бои.
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