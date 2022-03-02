Более 2 тысяч: Россия впервые озвучила потери в войне на территории Украины
В России больше не могут скрывать того, что их армия терпит потери, но их официальное количество значительно отличается с числом, которое называют в Украине
О количестве жертв сообщает Медуза со ссылкой на Министерство обороны России.
В ведомстве отмечают, что потери составляют 498 убитых и 1597 раненых.
Напомним, согласно сообщению украинской стороны, эти цифры значительно больше и составляют по состоянию на утро 2 марта 5840 человек.
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