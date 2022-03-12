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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Более 2 тысяч человек требуют освободить захваченного мэра Мелитополя

Более 2 тысяч человек требуют освободить захваченного мэра Мелитополя

12 мартa, 2022 суббота
10:28
война с Россией

В Мелитополе свыше 2 тысяч человек устроили пикет. Они требуют освободить городского голову Ивана Федорова

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
Люди собрались возле захваченного здания райгосадминистрации.

"Мелитополь. Более 2 000 человек вышли в захваченное здание Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова", - написал Тимошенко.

  • Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
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