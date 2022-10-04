Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .

"После успешного украинского наступления на Харьковщине был всплеск обращений за проект "Хочу жить". Также, конечно, после объявления так называемой частичной мобилизации начали звонить не только находящиеся на территории Украины солдаты, но и призванные на территории РФ и их родственники, а также жители временно оккупированного Крыма. Через несколько недель у нас уже более 2 тыс. таких обращений", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Благодаря проекту "Хочу жить" россияне могут избежать командировки на передовую, а если солдат уже мобилизован, то остаться в живых.

Юсов подчеркнул, что в РФ мобилизовали уже 100 тыс. человек, отправляемых в горячие точки, на фронт.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны.

После оглашения частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

26 сентября из-за объявления частичной мобилизации в РФ Ростовскую область был закрыт на въезд и выезд.

Украинские пограничники записали видеообращение к россиянам (как уже мобилизованным, так и тем, кто подлежит мобилизации) с призывом сделать выбор: "Возвращайтесь домой в черных пакетах или сдавайтесь в плен".

Мобилизированные в РФ не могут обеспечить даже минимальными условиями для проживания, поэтому полиция готовится к подавлению будущих протестов.

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