Более 2 тыс. военнообязанных мужчин пытались убежать от войны с начала полномасштабного вторжения России, – пограничники
Пограничники с начала полномасштабного вторжения России задержали почти 2,2 тыс. военнообязанных мужчин, пытавшихся скрыться от войны
Об этом сообщила Государственная пограничная служба в фейсбук.
"С начала полномасштабного вторжения россии на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", – сообщило ведомство в соцсети.
Госпограничная служба фиксирует попытки подкупить пограничников или использовать поддельные документы, которыми военнообязанные "приписывают" инвалидность себе или ребенку, подделывают свидетельства о смерти жен или "добавляют" себе фиктивных детей (как известно, родители троих и более детей могут пересечь государственную границу).
Однако большинство нарушителей пытаются пересечь границу за пределами пункта пропуска с помощью проводников.
"Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика - гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали", - сообщили в ведомстве.
Но не всем так везло: случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Также нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.
Так, пограничники Мукачевского отряда с сотрудниками ГСЧС освободили из снежного плена семь человек, двое из которых из-за обморожения уже не могли самостоятельно передвигаться. Шестеро из спасенных хотели нелегально попасть в Румынию – их оштрафовали. Седьмой оказался их несовершеннолетним проводником. По этому факту возбуждено уголовное производство.
Об обнаружении жертв непогоды сообщили также румынские пограничники – мужчины получили обморожение, есть вероятность гибели людей, сорвавшихся в обрыв.
Напомним, в Украине в марте началась мобилизация военных, не входивших в список резервистов первой очереди.
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