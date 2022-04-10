Более 2 тыс. военнообязанных мужчин пытались убежать от войны с начала полномасштабного вторжения России, – пограничники

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в фейсбук.



"С начала полномасштабного вторжения россии на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", – сообщило ведомство в соцсети.



Госпограничная служба фиксирует попытки подкупить пограничников или использовать поддельные документы, которыми военнообязанные "приписывают" инвалидность себе или ребенку, подделывают свидетельства о смерти жен или "добавляют" себе фиктивных детей (как известно, родители троих и более детей могут пересечь государственную границу).



Однако большинство нарушителей пытаются пересечь границу за пределами пункта пропуска с помощью проводников.



"Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих "подопечных". На днях правоохранители задержали перевозчика - гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали", - сообщили в ведомстве.



Но не всем так везло: случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Также нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.



Так, пограничники Мукачевского отряда с сотрудниками ГСЧС освободили из снежного плена семь человек, двое из которых из-за обморожения уже не могли самостоятельно передвигаться. Шестеро из спасенных хотели нелегально попасть в Румынию – их оштрафовали. Седьмой оказался их несовершеннолетним проводником. По этому факту возбуждено уголовное производство.



Об обнаружении жертв непогоды сообщили также румынские пограничники – мужчины получили обморожение, есть вероятность гибели людей, сорвавшихся в обрыв.

Напомним, в Украине в марте началась мобилизация военных, не входивших в список резервистов первой очереди.

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